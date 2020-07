Calciomercato Juventus, un obiettivo in attacco snobba i bianconeri

La Juventus continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa pensando anche e soprattutto ad un attaccante. Il futuro di Higuain sarà quasi sicuramente fuori da Torino, ed è per questo che la squadra bianconera starebbe già pensando ad un sostituto di livello. Non solo Milik, nel mirino c’è anche Raul Jimenez, centravanti in forza al Wolverhampton.

Ultime Juventus, Jimenez: “Voci che fanno piacere, ma sono concentrato ai Wolves”

Raul Jimenez sta facendo benissimo in Premier League, e sta trascinando i Wolves in zona Europa, obiettivo che ad inizio stagione sembrava quasi utopistico. Ebbene l’attaccante messicano in poco tempo è riuscito a guadagnarsi la stima di tutti, pretendenti comprese, come ad esempio la Juventus. La Vecchia Signora lo avrebbe identificato come un profilo giusto per Maurizio Sarri, ed oggi sono arrivate le parole del calciatore:

“Bello sapere di come diverse squadre siano interessate a me, non posso essere estraneo da tutto ciò. Tutti i giorni sento di offerte e soldi, ma io sono concentrato sulla mia squadra e sul mio lavoro qui”.

Mercato Juventus: uno tra Milik e Jimenez

Ormai è chiaro: la Juventus ha nel mirino due giocatori in particolare, ovvero Milik e Jimenez. Due giocatori non difficilissimi da raggiungere, ma che per ora sembrano super concentrati per le loro squadre. I bianconeri porteranno un assalto molto presto, e la sensazione è che da qui a breve potranno esserci delle novità importanti in merito.

