Il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo nelle ultime settimane. I bianconeri hanno già concluso l’affare Arthur-Pjanic per la prossima stagione e messo al sicuro il bilancio con le cessioni di alcuni giovani calciatori. Ora l’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo che nella prossima stagione potrebbe restare orfano di Gonzalo Higuain, sempre più vicino al ritorno a casa.

Calciomercato Juventus, Milik si avvicina? Le ultime

La volontà di Paratici è quella di portare a Maurizio Sarri un attaccante che sappia valorizzare ancora di più il lavoro di Cristiano Ronaldo che da sempre “chiede” un centravanti agile e bravo tecnicamente per sferrare i colpi migliori. I bianconeri lo hanno individuato in Arkadiusz Milik, bomber del Napoli, in uscita dal club azzurro. Non ha ancora rinnovato il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021 e potrebbe non farlo, abbassando notevolmente le richieste di De Laurentiis. Stando alle ultime notizie di mercato di Tuttosport, c’è anche il forte interesse dell’Atletico Madrid per l’attaccante polacco. Il Napoli, però, vuole incassare una cifra non più bassa di 40 milioni di euro, che poi reinvestirebbe nell’acquisto di Victor Osimhen.

Juve, Milik arriva a parametro zero

L’ultima idea della Juventus è quella di attendere gli sviluppi di mercato per cercare di non soddisfare a pieno le richeste azzurre. Anzi, le idee dei bianconeri si spingono anche oltre. Vorrebbero convincere l’attaccante polacco al Napoli un altro anno per poi acquistarlo a parametro zero. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe, invece, incassare subito o rinnovare il contratto del polacco e le ultime indiscrezioni di mercato portano alla volontà di trovare un accordo con l’Atleti di Simeone.

