Calciomercato Juventus, Sarri a caccia del suo pupillo: arriva da Napoli

Calciomercato Juventus, Sarri ritrova Allan? Il brasiliano è un obiettivo dei bianconeri

Il calciomercato italiano si è infiammato con lo scambio piazzato dalla Juventus, che porta in Italia Arthur e porta via Miralem Pjanic, con destinazione al Barcellona. Ma il nuovo acquisto della Juve non sarà l’unico brasiliano tra i protagonisti del mercato bianconero. Il motivo è molto semplice: Maurizio Sarri vorrebbe Allan. Il calciatore del Napoli è un possibile partente, assieme agli altri big di Aurelio De Laurentiis. Come analizzato dai colleghi di Goal.com, Allan rispecchierebbe appieno il prototipo di centrocampista cercato da Sarri.

Juventus: Allan resta un affare complesso, ma rispecchia il centrocampista ideale di Maurizio Sarri

Come ben sappiamo, l’interesse della Juve è indirizzato anche su N’golo Kantè. Così come per Allan, anche il francese è entrato nelle grazie nel tecnico, durante la sua permanenza a Londra. Ma è altrettanto chiaro che il costo dei calciatori ha una differenza e non da poco. Per tale motivo, il CFO della Juventus, Fabio Paratici, potrebbe proiettarsi in casa Napoli, luogo dove sono fitti i contatti per Arkadiusz Milik. La trattativa resta complessa, perché i partenopei vorrebbero cedere il proprio gioiello all’estero, per evitare di rinforzare ulteriormente la Juventus. E lo stesso Allan potrebbe gradire l’esperienza in terra francese, perché il Paris Saint-Germain lo segue ormai da tempo.