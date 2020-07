Calciomercato Inter e Roma, Sanchez e Smalling restano fino a fine stagione (UFFICIALE)

Il mercato di Serie A si fa sempre più interessante ed infuocato, e nel corso degli ultimi giorni sono state tante le operazioni portate avanti dalle big. In particolare riguardante i prestiti e i relativi prolungamenti dovuti alla questione Covid-19. La pandemia ha rischiato di scombussolare parecchie cose, ma a quanto pare nella giornata di oggi sono arrivate due importanti ufficialità.

Inter e Roma: prestiti prolungati per Sanchez e Smalling

Inter e Roma hanno temuto il peggio, con Sanchez e Smalling che sarebbero potuti partire nonostante la stagione non fosse ancora terminata. Da poco però è arrivata la notizia tanto attesa: lo United ha deciso di estendere i prestiti, con un annuncio ufficiale comunicato poco fa.

“Smalling resterà all’Olimpico per terminare la stagione ancora in corso, la quale dovrebbe terminare i primi di agosto a causa della pandemia. Anche l’accordo per Sanchez è stato prolungato fino al mese prossimo”.

Sanchez e Smalling: due pedine fondamentali

Sia Conte che Fonseca possono stare molto più tranquilli, anche perchè nel corso del tempo Sanchez e Smalling si sono rivelati pedine fondamentali nelle gerarchie delle due compagini. Il cileno è diventato un gregario di tutto rispetto, utile soprattutto in tempi di turn-over, mentre discrso diverso per il centrale inglese: quest’ultimo sin dal primo giorno si è preso il posto da titolare.

