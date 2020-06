Calciomercato Inter, il bomber del Genoa apre al trasferimento

Andrea Pinamonti ha siglato il gol della bandiera del Genoa contro la Juventus, nella gara terminata 1-3. Il giovanissimo attaccante del Genoa, al termine del match, ha analizzato la partita e chiarito il suo futuro.

Genoa-Inter, Pinamonti: “Felice per il gol, bellissima emozione”

“Bella emozione segnare contro una squadra così. Sapevamo sarebbe stata molto difficile e sono felice di portare a casa questa rete”.

Continuità di rendimento? “Avere una rosa ampia è una fortuna per noi. Finora ci siamo fatti trovare tutti pronti e continueremo a giocare così“.

Ti trovi meglio come centravanti di ruolo? “Non c’è una cosa che preferisco, siamo tutti ottimi giocatori pronti a dare il massimo. Non ho alcun problema, con chiunque mi trovi a giocare. Mi sento più prima punta ma sono sempre pronto ad adattarmi. Segnare alla Juve mi dà fiducia e spero di dare il mio contributo per la salvezza“.

Calciomercato Inter, Pinamonti apre al ritorno in nerazzurro

Vuoi riconquistarti la maglia dell’Inter? “Adesso penso di finire al meglio il campionato e poi dipende da questo finale di stagione. Si vedrà solo alla fine a che punto sono. Decideremo con il mio agente e con le società“.

Italia? “Non so se Mancini fa bene, le proverò tutte per convincerlo. Non mi ha mai comunicato di volermi con lui, ho fatto il ritiro un po’ di tempo fa e non ne abbiamo mai parlato“.

Gol alla Belotti, quale gol scegli? “Sono simili, purtroppo il mio non è stato positivo per il risultato. Sono belli entrambi“.

