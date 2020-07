Calciomercato Inter, incontro con l’agente: furia Lotito

L’Inter sta continuando nella sua opera di miglioramento della squadra cominciata già l’anno scorso: il ds Ausilio ha avuto un meeting di mercato che scombina i piani della Lazio.

Inter, nuovo assalto a Kumbulla

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’Inter non si è per nulla tirata fuori dalla corsa per Marash Kumbulla, nonostante l’accelerata dei capitolini di qualche giorno fa. Lo stesso direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ha ammesso come ci sia grande interesse per il centrale, ma forse dietro quel “è ancora tutta da fare“, c’è la consapevolezza del ritorno alla carica dei nerazzurri. Scrive la Rosea infatti che il giorno successivo all’appuntamento con la Lazio, l’entourage del giovane ha incontrato a Milano il direttore sportivo dell’Inter. Una chiacchierata informale, ma bastevole a far capire che la Beneamata c’è. Lecito quindi aspettarsi un nuovo rilancio con il Verona: il presidente Setti non aspetta altro.

Affare Kumbulla, cifre e costi dell’operazione

In un mercato che inevitabilmente subirà gli effetti della crisi covid-19, il prezzo di Kumbulla non si è abbassato. Gli scaligeri infatti chiedono ancora 35 milioni di euro (28 + bonus) per il suo cartellino, mentre Marotta è rimasto fermo a 25 milioni. La Lazio invece aveva ottenuto il sì di Setti inserendo delle contropartite tecniche che erano risultate soddisfacenti per i gialloblu. Dal punto di vista del calciatore, non c’è nessun ostacolo, dato che un accordo di massima c’è già.