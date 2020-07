Lautaro Martinez resta l’incognita principale del calciomercato dell’Inter, anche se resta sempre meno tempo a club come Barcellona e Real Madrid per pagare la clausola rescissoria e strapparlo ai nerazzurri. Nonostante questo, però, l’Inter continua a lavorare per migliorare il reparto offensivo e cerca nuovi colpi per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Dzeko ora può arrivare: le ultime

Le ultime notizie di mercato di casa Inter portano ancora al nome tanto desiderato nella scorsa stagione: quello di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Roma e potrebbe essere un’occasione di mercato per i nerazzurri che, ora, possono soffiarlo ai giallorossi a causa della delicata situazione finanziaria. Stando a quanto riporta Leggo, se Dzeko non dovesse accettare la spalmatura dello stipendio con i giallorossi, il rischio di vederlo partire sarebbe altissimo. La Roma conta di ricavarci 10 milioni oltre al risparmio dello stipendio e l’Inter guarda interessata al possibile affare.

Dzeko, senza rinnovo va via

Piace tanto ad Antonio Conte che nella scorsa stagione lo avrebbe voluto a tutti i costi per completare il reparto d’attacco con un top player della Serie A. Alla fine, quando l’affare sembrava concluso, ci fu la sorprendente mossa della Roma che rinnovò il contratto del bosniaco fino al 2022. Ora le cose possono cambiare e l’Inter potrebbe approfittarne.

