Calciomercato Inter, colpo dal Real Madrid: dettagli e cifre

I nerazzurri stanno per ufficializzare un grande ingaggio dalle Merengues: svolte le visite mediche, apposte le firme sui contratti, si attende solo il comunicato ufficiale.

Hakimi è un giocatore dell’Inter: la sua giornata

Dopo aver incantato con il Borussia Dortmund questa stagione (e i nerazzurri se ne sono accorti sul campo, in Champions League), Hachraf Hakimi ha fatto ritorno al Real Madrid. Il marocchino però è soltanto di passaggio in Spagna, visto che c’è Milano nel suo futuro. Ieri ha avuto un primo assaggio del capoluogo lombardo. Arrivato a Linate con un volo privato, ha svolto le prime visite mediche all’Humanitas intorno alle 10:50: ne ha approfittato per salutare il Borussia ed i suoi tifosi con i suoi profili social. Accompagnato dalla compagna (l’attrice Hiba Abouk) e dal figlio di appena 5 mesi, ha fatto rientro a Madrid in serata. Nella capitale spagnola è cresciuto, ma ha deciso di giocare per il Marocco volendo omaggiare i propri genitori.

I dettagli dell’affare

La firma sul contratto da 5 anni da 5 milioni a stagione è giunta nel tardo pomeriggio, verso alle 18.30, in un albergo del centro di Milano dove il calciatore, il suo manager e l’intermediario che ha curato la trattativa hanno incontrato Ausilio e l’avvocato della società Angelo Capellini. Nessun giro ad Appiano Gentile, per quello c’è tempo. Solo l’affetto dei tifosi, che gli hanno mostrato anche una bandiera del Marocco, a margine dell’idoneità presso il CONI. Al Madrid andranno 40 milioni più 5 di bonus: può sembrare un’enormità in tempi di Covid-19, ma in Spagna c’è chi critica il Real per essersi lasciato sfuggire un campione.