Calciomercato Inter, affare sfumato per “colpa” del Milan

Calciomercato Inter, Cavani resta nel mirino dei nerazzurri: il Milan però costringe il Real a prenderlo a costo zero

Il nome di Edinson Cavani è tra i più in auge per quel che riguarda il calciomercato. Anche in Italia e in particolar modo per l’Inter, il suo è un nome caldissimo. Il calciatore è senza contratto, sarà un’occasione a costo zero ed è il Real Madrid a volerne approfittare. I colleghi spagnoli del Don Balon, confermano le voci di Cavani ai blancos, che coglierebbero la chance di acquistare un calciatore così importante, a parametro zero.

Inter, Cavani finirà al Real Madrid: offerta da cifre monstre per sostituire Jovic

Come riportato dalle news che arrivano direttamente dalla penisola iberica, potrebbe essere “colpa” del Milan, se Cavani si è messo in testa di andare al Real Madrid. Il club dei blancos, infatti, andrebbe sul Matador proprio per l’addio di Jovic, sempre più vicino al club milanista. Il serbo lascerebbe il posto vacante, che occuperebbe l’attaccante uruguaiano. L’Inter gli avrebbe offerto un contratto importante, non quanto quello però che porta alle cifre di 9 milioni a stagione: Zizou Zidane sarebbe pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante, che farebbe staffetta con Karim Benzema in questo finale di stagione tutto da giocare.