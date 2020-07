Archiviata la promozione in Serie A, per il Benevento è tempo di pensare al calciomercato. La rosa di Pippo Inzaghi va rinforzata in ogni reparto per accrescere le possibilità della permanenza in Serie A e per non commettere gli stessi errori di tre stagioni fa, in cui le Streghe finirono il campionato ultimi in classifica.

Calciomercato Benevento, Vigorito scatenato: in arrivo tre super colpi

Il Presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha intenzione di costruire una rosa che possa garantire ai campani di restare in Serie A e organizzare un futuro solido. E’ per questo che nelle ultime ore ha chiuso l’affare Loic Remy. L’attaccante ex Chelsea, ieri era a cena con il presidente e con il direttore sportivo Pasquale Foggia per discutere degli ultimi dettagli del contratto. Firmerà per i prossimi tre anni con i rossogialli di Pippo Inzaghi. Ma le ambizioni del club beneventano non si fermano qui. Vigorito guarda ancora all’estero per migliorare la rosa e, secondo le ultime notizie di mercato riportate da Sky Sport, sarebbe vicino all’acquisti di Kamil Glik, ex difensore del Torino, oggi al Monaco, con il desiderio di tornare in Serie A.

Vigorito vuole Iturbe e Schurrle: sondaggi per Gervinho e Llorente

Intanto i sanniti sono convinti di poter continuare sulla scia del primo acquisto e portare in Serie A altri calciatori di grande esperienza che si unirebbero ai giovani promettenti di Pippo Inzaghi. Ecco perché il ds Pasquale Foggia lavora per riportare in Serie A Juan Manuel Iturbe, già vicino al ritorno in Italia a gennaio e Andre Schurrle, esterno tedesco del Borussia Dortmund in prestito allo Spartak Mosca. Sondaggi importanti sono stati fatti anche per Gervinho, con la proposta di un triennale: l’ivoriano era già vicino all’addio al Parma a gennaio e potrebbe decidere di accettare la corte dei sanniti per continuar il percorso in Serie A. Pasquale Foggia, poche settimane fa, aveva parlato anche di un interessamento per Fernando Llorente, attaccante del Napoli ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per la costruzione del nuovo, e molto ambizioso, progetto di Vigorito.

