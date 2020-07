Atalanta e Juventus sono e restano molto amiche in fase di calciomercato. Dopo aver concluso l’affare Simone Muratore, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, i nerazzurri sono alla ricerca di altri calciatori dai bianconeri per la prossima stagione.

Calciomercato Atalanta, Perin nel mirino: le ultime

L’Atalanta si è confermata anche in questa stagione e ha intenzione di proseguire nel percorso di crescita anche nei prossimi anni. E’ il motivo per cui cercherà di rinforzare la rosa con ulteriori acquisti, ancora dalla Juventus. Per la prossima stagione, infatti, piace Mattia Perin, portiere attualmente al Genoa che chiuderà la stagione in rossoblù per poi tornare alla Juventus. L’Atalanta, stando a quanto riferisce Sky Sport, di Gasperini avrebbe intenzione di puntare sul portiere classe ’92 per garantirsi un livello molto alto tra i pali, insieme con Gollini.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI MERCATO

Perin, ecco la cifra per il suo acquisto

Perin potrebbe essere il primo colpo nerazzurro per la prossima stagione ma servirà una cifra vicina ai 20 milioni di euro per accaparrarselo. Intanto al Genoa ha trovato lo sprint e la leadership che in bianconero, anche a causa di continui infortuni e poca considerazione aveva perso.

NOVITÀ – UNISCITI ALLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM: AGGIORNAMENTI DI MERCATO SUPER VELOCI

Potrebbero interessarti anche

Mercato Benevento, fatta per Remy: cifre e dettagli

Mercato Juventus, c’è il piano per arrivare a Milik: le ultime

Calciomercato Inter, in serata incontro Marotta-Cellino: si chiude per Tonali

Leggi anche – Calciomercato Napoli, fatta per Osimhen: le parole dell’agente