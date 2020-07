Bologna-Cagliari, risultato e sintesi del match

Scendono in campo al Dall’Ara, Bologna-Cagliari. Entrambe le squadre vogliono fare risultato e Mihajlovic e Zenga si giocano dunque i tre punti, che lancerebbero una delle due squadre in zona Europa. Il primo tempo non vede tante emozioni, con poche occasioni da rete create da entrambi le compagini. A venirne fuori però è il Bologna, clamorosamente nei minuti finali. A qualche istante dal duplice fischio, infatti, passa in avanti con Barrow. Il calciatore va ancora in rete, con un tiro che batte Cragno, piazzando il pallone sul primo palo. I primi 45 minuti si concludono con i felsinei in avanti.

Bologna-Cagliari, il tabellino

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Palacio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli (24′ Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone.

Arbitro: Luca Sacchi

Ammoniti: Schouten (B), Tomiyasu (B), Carboni (C).

Gol: 45’ Barrow (B)