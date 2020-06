Torino-Lazio 1-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Torino-Lazio ha aperto la 29esima giornata di Serie A. La gara dell’Olimpico Grande Torino ha preceduto quella di questa sera tra Genoa e Juventus. I biancocelesti di Simone Inzaghi inseguono i bianconeri, a +4 prima dell’inzio del match contro i granata.

Torino-Lazio, risultato e tabellino

La Lazio vince ancora in Serie A, dopo una rimonta all’Olimpico di Torino. La gara parte subito benissimo per gli uomini di Moreno Longo che dopo 4′ trovano il calcio di rigore per una “parata” di Ciro Immobile in area di rigore dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Freddissimo Andrea Belotti contro Thomas Strakosha: sblocca il match e si porta a quota 12 reti stagionali. Il Gallo è andato sempre a segno nelle prime tre gare post-Coronavirus. La ripresa si apre molto meglio per la Lazio che prende il comando del gioco e cerca il pareggio. E’ sempre Ciro Immobile, poi, a trovare il gol che porta in parità i biancocelesti con un ottimo diagonale che lascia senza scampo Salvatore Sirigu, sull’ennesimo assist stagionale di Luis Alberto. La rete della vittoria è firmata, invece, da capitan Parolo che con un destro, deviato, dal limite dell’area spiazza Sirigu e completa la rimonta (la seconda in due partite) della Lazio.