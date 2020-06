Torino-Lazio 1-0, segna il Gallo Belotti (VIDEO)

Si sblocca subito il risultato di Torino-Lazio: ci pensa l’attaccante numero 9, che cambia l’inerzia della gara dopo appena 5 minuti di gioco.

Gol di Belotti, Torino in vantaggio contro la Lazio (VIDEO)

C’è che parlava di annata storta per Belotti, che sta segnando anzi con grande continuità. Quello di questa sera è il 3° gol in tre partite consecutive, ma ha soprattutto il merito di portare avanti i granata nella complicata sfida contro la Lazio, che ora dovrà fare la partita esponendosi al contropiede avversario. E poco importa che avvenga dal dischetto. La massima punizione viene concessa dall’arbitro per un tocco di Immobile in area di rigore su tiro di Nkoulou. Qualche colpa è anche di Parolo, che sbaglia nel rinvio di un cross dalla sinistra di Verdi.

