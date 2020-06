Stasera in TV calcio, tutte le partite di oggi martedì 30 giugno

Oggi tutto il calcio in tv, tutte le partite di martedì 30 giugno

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Martedì 30 giugno

17.30 Pergolettese-Pianese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Imolese-Arzignano (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Picerno-Rende (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Ravenna-Fano (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

19.00 Sicula Leonzio-Bisceglie (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

19.30 Torino-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

19.30 Leganes-Siviglia (Liga) – DAZN e DAZN1

19.30 Maiorca-Celta (Liga) – DAZN

20.00 Giana Erminio-Olbia (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Padova-Sambenedettese (Playoff Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.15 Brighton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.45 Genoa-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

22.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

SportItalia

06:45 – Sportitalia mercato

08:00 – Next of the Trucks

08:30 – Si Live 24

09:00 – Teleshopping

10:00 – NASCAR X Finity Pocono Raceway

11:00 – Teleshopping

11:45 – Sportitaliamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Blab Live (diretta)

14:30 – Teleshopping

15:00 – Calcio Today

15:45 – Teleshopping

17:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

18:00 – Si Cafe’ (diretta)

18:30 – Hard Trek

19:00 – Si Motori

19:30 – Serie A Live (diretta)

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Sportitalia mercato

01:00 – Si Live 24 (diretta)

01:30 – Sportitaliamercato

02:45 – Si Live 24

Rai Sport

06:00 – Calcio- Campionato di Serie B 2019/20: Salernitana – Cremonese (anticipo 31a giornata)

08:00 – Perle di Sport: Calcio – Le magie di Recoba

08:15 – Perle di Sport Calcio: Robero Carlos i suoi missili interisti

08:30 – Perle di Sport Calcio Gli scudetti del Napoli 1987-1990

09:05 – Speciale TG Sport: Speciale Italia ’90

10:10 – Novantesimo minuto di Serie B

11:10 – Calcio- Campionato di Serie B 2019/20: Salernitana – Cremonese (anticipo 31a giornata)

13:05 – Perle di Sport: Calcio – Le magie di Recoba

14:15 – Speciale TG Sport: Speciale Italia ’90

15:15 – Perle di Sport Calcio: Jurgen Klinsmann, i suoi gol nell’inter

15:45 – Perle di Sport Calcio Europei 1988, tutti i Gol

16:00 – Perle di Sport Olimpiadi Roma 1960: Basket I Giganti USA

17:10 – Perle di Sport Olimpiadi 2004: Basket: Semifinale Italia – Lituania

18:10 – Perle di Sport: Calcio Olimpiadi Roma 1960, Italia – Cecoslovacchia

19:50 – Perle di Sport: Olimpiadi Roma 1960, Basket Usa-Urss

20:35 – Calcio Campionato di Serie C 2019/20: Play Off 1 turno Padova – Sambenedettese

22:45 – Perle di Sport Basket Virtus Bologna scudetto 1976

00:00 – Perle di Sport Olimpiadi Roma 1960: Basket I Giganti USA

01:05 – Perle di Sport Olimpiadi 2004: Basket: Semifinale Italia – Lituania

02:00 – Perle di Sport: Calcio Olimpiadi Roma 1960, Italia – Cecoslovacchia

03:40 – Perle di Sport: Olimpiadi Roma 1960, Basket Usa-Urss

04:20 – Calcio Campionato di Serie C 2019/20: Play Off 1 turno Padova – Sambenedettese