Il gioco che l’ha reso famoso nel mondo quando allenava il Napoli stenta ad arrivare a Torino, eppure la Gazzetta dello Sport mostra come Maurizio Sarri sia il migliore tra i tecnici bianconeri.

La Juventus e l’esonero di Sarri: decisione affrettata?

Dati alla mano, forse ha ragione Maurizio. Questa mattina la Rosea sottolinea come la delusione per 2 titoli sfumati (Supercoppa alla Lazio, Coppa Italia al Napoli) abbia alimentato il malcontento dei tifosi, ma a ben vedere, è il caso di sospendere il giudizio almeno fino a fine stagione. E non solo perché c’è stata una pandemia che ha rallentato il processo di assimilazione della squadra rispetto ai dettami tattici del mister. Ma perché, numeri alla mano, Sarri è il migliore tra gli allenatori al primo anno della loro esperienza bianconera.

La sua media punti, dopo 28 giornate, è di 2,46 a partita. Semplicemente il migliore di tutti i tempi, fino a questo momento. Meglio di Carcano, Parola e Trapattoni (tutti poi hanno festeggiato il tricolore). Conte nell’anno degli imbattibili fece 2,21 a partita, Allegri alla sua prima stagione in panchina all’Allianz 2,29.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Juventus, la conferenza di Maurizio Sarri

Sarri e l’incognita 5 cambi

Per qualcuno, il punto debole del mister sono le sostituzioni. Quest’anno ve ne sono addirittura 5 a disposizione ed il rischio, secondo il mister, è quello di fare una caz***a. Lo ha ribadito ieri in conferenza stampa: “Ho visto spesso squadre e risultati stravolti con tutte e cinque le sostituzioni. Analizzando cosa è successo in Bundesliga, un dato mi ha sorpreso: le 5 sostituzioni erano usate solo da club di terza fascia, le big ne utilizzano al massimo 4, ma anche 3“.