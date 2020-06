Mercato Milan, rinnovo Romagnoli: ecco la richiesta del giocatore

Il Milan sta preparando la partita di domani contro la Spal, ma lavora anche alla strategia per la il prossimo mercato. L’intenzione della società è quella di rinnovare i contratti di alcuni punti giocatori fondamentali come Donnarumma e Romagnoli.

Romagnoli, l’indiscrezione del Corriere della Sera

Romagnoli, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e per questo motivo le parti in causa hanno iniziato a discutere del possibile rinnovo. La mossa da parte dei dirigenti rossoneri è stata effettuata anche per blindare il classe ’95, che negli ultimi giorni è stato accostato al Liverpool, Barcellona e l’Atletico Madrid. Le sirene hanno fatto sicuramente piacere al difensore, ma non ci sono state offerte ufficiali. Non è da escludere un tentativo nelle prossime settimane, ma i dirigenti rossoneri non sono disposti a sedersi al tavolo, a meno che non sia presentata un’offerta da 60 milioni di euro.

La dirigenza rossonera, infatti, vuole prolungare il rapporto con il 25enne romano, uno dei migliori in questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Romagnoli vuole 5 milioni a stagione per firmare il prolungamento del contratto. Una cifra superiore all’attuale ingaggio di 3,5 milioni di euro.

Gli scenari della trattativa

I dirigenti vogliono ridurre gli ingaggi della rosa per non avere problemi di bilancio. Per questo resta da capire se la società sarà disposta ad accontentare Romagnoli. I dubbi saranno risolti quando ci saranno gli incontri con l’agente Mino Raiola, che spingerà al massimo per far prevalere le richieste del suo assistito. La trattativa si presenta in salita, anche se c’è molto tempo per discutere del futuro. Intanto il classe ’95 è concentrato sulla sfida contro la Spal ed è pronto per essere schierato titolare.