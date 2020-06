Calciomercato Roma, interessa un difensore dalla Turchia

La società giallorossa pensa al futuro. Sul taccuino della dirigenza, per il reparto difensivo, c’è il nome di un vicecampione del mondo nel 2018.

Vida lascerà il Besiktas a fine stagione. Possibile futuro in Serie A?

In Turchia ci sono ancora da giocare cinque partite nella ‘Super Lig‘ poi il campionato potrà definirsi concluso. Alla fine della stagione calcistica il Besiktas saluterà Domagoj Vida. Il nazionale croato, infatti, non rimarrà nel club turco e sta pensando a varie soluzioni per il suo futuro. Il centrale difensivo interessa alla Roma che, molto probabilmente, questa estate cederà sia Juan Jesus che Federico Fazio. Senza dimenticare Mert Cetin che è molto vicino ad un trasferimento all’Hellas Verona.

Vida può fare al caso di Paulo Fonseca: un giocatore di esperienza che può aiutare l’altro centrale, Gianluca Mancini, a crescere. Magari come riserva di Chris Smalling che la Roma vuole riscattare a tutti i costi dal Manchester United. Sul croato anche l’Inter ci aveva fatto un pensiero, vista la probabile partenza di Diego Godin. Da non escludere, però, un suo approdo in Bundesliga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Inter e Roma, Cavani si avvicina alla Serie A

Anche Under è pronto a dire ‘addio’ alla Roma?

Cengiz Under non rientra nei piani dell’allenatore Paulo Fonseca. A gennaio la Roma ha provato a scambiarlo con il Milan in cambio di Suso, ma non se ne fece niente perché lo spagnolo ha preferito ritornare in patria giocando per il Siviglia. Per il nazionale turco c’è l’ipotesi Napoli: Giuntoli non ha mai smesso di seguirlo.