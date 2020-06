Calciomercato Napoli, il campione è in città col suo agente

Si sta per materiallizzare il prossimo colpo di De Laurentiis? Lo scopriremo tra poche ore: tra l’attaccante ed il club partenopeo è previsto un meeting oggi a Castel Volturno.

Osimhen a Napoli, incontro con Gattuso?

Si dice che il giovane nigeriano sia stato molto incoriusito dal lavoro del tecnico calabrese, capace di riportare il Napoli a ridosso della zona Europa dopo il disastro ancelottiano. Come riferito da SGLR, è prevista oggi una passeggiata per Victor Osimhen ed il suo agente oggi nel centro sportivo del Napoli. Il viaggio dei due è da ritenersi propedeutico non solo alla definizione del trasferimento dell’attaccante del Lille all’ombra del Vesuvio, ma permetterà al bomber di familiarizzare con quella che potrebbe essere la sua prossima casa. Il progetto gli sembra molto interessante e questa sarà l’occasione per maturare il convincimento definitivo.

I dettagli e le cifre dell’affare

Classe ’98, il giovane è uno dei prospetto più interessanti in Europa in questo momento. Dal canto suo non gli sarebbe dispiaciuto restare un altro anno a Lille e fare esperienza in uno dei club che più aiutano la crescita dei giovani. Ma certe offerte non si possono rifiutare e così eccolo a spasso a Napoli. Secondo l’Equipe, il suo cartellino non sarà ceduto per meno di 50 milioni di euro: gli azzurri contano di fare cassa con Milik, per poi lanciarsi nella trattativa col presidente dei francesi Gerard Lopez. Sul versante stipendio, è pronto per lui un contratto da 3,5 milioni di euro all’anno per 4 stagioni.