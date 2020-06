Calciomercato Napoli, Gattuso accetta la cessione di un gioiello

Il Napoli pensa a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come blindare i propri gioielli. Chiaro di come l’impatto di Gattuso sia stato fortissimo anche sui singoli, ed è altrettanto chiaro di come qualcuno di questi sia stato completamente rivitalizzato dalla cura Ringhio. Uno di questi è Koulibaly, sul quale ci sono state molte voci ultimamente.

Ultime Napoli: Gattuso pronto a dire si alla cessione Koulibaly

Non è di certo una novità che su Koulibaly ci sia l’interesse di tantissime squadre, e tra queste c’è soprattutto il Liverpool. La squadra inglese avrebbe messo gli occhi sul centrale senegalese già da un bel po di tempo, ed è facilmente pronosticabile un assalto vero e proprio. Intanto a proposito dell’affare arrivano notizie clamorose riportate da todofichajes.com: i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto anche Lovren per abbassere la richieste di ADL, e Gattuso pare intenzionato ad accettare. Una possibile svolta nella trattativa, e che cambierebbe tutto il mercato azzurro.

Koulibaly: anche il City fa pressing

Il Liverpool sta spingendo non poco per Koulibaly, ma a quanto pare non si tratta dell’unica squadra inglese seriamente interessata. Anche il Manchester City continua a fare avance, e la sensazione è che possa iniziare un vero e proprio derby di mercato tutto all’insegna della Premier League.

