Calciomercato Milan, nuovi contatti coi 2 giganti del centrocampo

Mentre Pioli prova a conquistare l’Europa League in campionato, prende forma il nuovo Milan di Rangnick: Tuttosport riferisce di contatti coi prossimi colpi.

Il Milan vuole Szoboszlai: i dettagli dell’affare

Rebic segna, la difesa fa il suo, Ibra sta per tornare. I rossoneri vogliono concludere al meglio la stagione e conquistarsi l’accesso all’Europa, ma forse la partita più importante si sta giocanto sul mercato. Ormai l’arrivo di Rangnick al Milan è una sorta di segreto di Pulcinella, ed infatti oltre alla sua presenza si avvertono anche i segni del suo lavoro.

Dominik Szoboszlai è una forte mezzala ungherese, alta 1,86 m, che dalla prossima stagione potrebbe vestire la maglia del Milan. Gioca nel Salisburgo e per questo Rangnick lo conosce molto bene: il dirigente farebbe carte false per avere il classe 2000. Bisogna fare presto però, perché ci sono le big d’Europa su di lui (tra cui PSG e Napoli). Un’asta sarebbe deleteria e farebbe arrivare il prezzo oltre i 25 milioni: se ne parlerà nei prossimi giorni, quando Matyas Esterhazy, agente del calciatore, arriverà in Italia e potrebbe avere in agenda proprio un passaggio a Casa Milan.

L’obiettivo è tornare ad un centrocampo a 3: ecco Koopmeiners

Degli attuali centrocampista, il Diavolo vorrebbe tenere solo Bennacer. Ad esempio qualora arrivasse l’offerta giusta per Kessie, l’ivoriano partirebbe. L’algerino invece potrebbe essere un perno anche per il futuro, e secondo Tuttosport l’obiettivo è liberarlo da compiti difensivi affiancandogli un mediano come Teun Koopmeiners. L’ultimo contatto c’è stato qualche giorno fa con la telefonata fra Hendrik Almstadt, il “braccio destro” di Gazidis, e Rob Jansen, dell’entourage del calciatore. Il profilo rimane sul taccuino, il prezzo, oggi di 15 milioni, resta alla portate delle casse rossonere.