Calciomercato Milan, si tratta con il Real Madrid per il prestito di un blancos

Dalla Spagna giungono voci che vedono il Milan molto vicino all’acquisto, in prestito, di un calciatore del Real Madrid poco utilizzato quest’anno.

Jovic può arrivare in rossonero in prestito

Il Milan del nuovo manager Ralf Rangnick comincia a prendere forma. L’obiettivo di mercato, numero uno, per la dirigenza rossonera è quello Luka Jovic. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ il club madrileno è pronto a cedere il calciatore solo in prestito ed il Milan sarebbe molto vicino ad aggiudicarsi l’attaccante della nazionale serba. Quest’anno ha avuto poco spazio con il tecnico Zinedine Zidane, complice anche i numerosi infortuni, ma anche dagli scarsi risultati che ha prodotto in campo. Il centravanti, ex Eintracht Francoforte, ha voglia di riscattarsi e di dimostrare a tutti il suo valore. In rossonero potrà trovare le giuste motivazioni.

La possibilità di un suo approdo a Milano ci sono: prestito biennale con diritto di riscatto. L’unica cosa che frena Gazidis ed il club è l’ingaggio del numero 18. Infatti Jovic al Real Madrid guadagna 5 milioni di euro l’anno, troppi per le casse della società di Milanello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva l’annuncio sul futuro di Donnarumma

Contro la Spal possibile turnover di Pioli?

Ancora dieci partite da disputare e il campionato di Serie A per il Milan potrà concludersi. Giocare ogni tre giorni è complicato. Lo sa bene Stefano Pioli che contro la Spal, nel match di domani sera, potrebbe virare per un possibile turnover. Dal 1′ minuto potrebbe giocare il nuovo acquisto di gennaio, il centrocampista Alexis Saelemakers, arrivato dall’Anderlecht in prestito.