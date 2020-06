Calciomercato Milan: c’è l’offerta con clausola, può rinnovare a sorpresa

Il Milan progetta il futuro. Il club rossonero affiderà a Ralf Rangnick le chiavi della squadra. Intanto, diversi calciatori potrebbero essere mandati via o confermati per la prossima stagione, tra questi il Milan punta al rinnovo di Gigio Donnarumma. Adesso c’è l’offerta del club che aspetta la decisione del giovane portiere e del suo agente.

Milan, rinnovo Donnarumma: c’è l’offerta

L’intenzione del Milan è quella di rinnovare a tutti i costi Donnarumma e di farlo il prima possibile. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe andare a via a parametro zero firmando un pre contratto già dal prossimo gennaio. La volontà del calciatore è quella di restare e diventare una bandiera del Milan, lui e il suo agente stanno provando a trovare l’accordo con i rossoneri che hanno formulato la prima offerta.

Donnarumma-Milan, si attende la risposta del calciatore dopo l’incontro con Raiola

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan, ma il calciatore chiede garanzie per un progetto futuro vincente. Per questo l’offerta del Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarà di un lungo rinnovo. Proposto un contratto fino al 2023 con ingaggio leggermente più basso rispetto gli attuali 6 milioni. In più però i rossoneri propongono al calciatore diversi bonus facilmente raggiungibili e ben corposi. Si attende la scelta finale.