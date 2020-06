Calciomercato Milan, arriva l’annuncio sul futuro di Donnarumma

Il Milan si prepara al rush finale in campionato, dove a 10 giornate dalla fine la squadra rossonera sarà impegnato in un tutto per tutto per conquistare la zona Europa. Un’impresa certamente non semplice, con uno sguardo rivolto anche al mercato. Il Diavolo vorrà infatti blindare tutti i propri gioielli, a partire da Donnarumma. Sul portiere è arrivato un annuncio importante.

Ultime Milan: l’annuncio di Pioli su Donnarumma

Il futuro di Donnarumma è ancora molto incerto, specie visto e considerato il discorso relativo al rinnovo di contratto. L’accordo non è ancora stato trovato, e con il passare dei giorni la paura in casa rossonera aumenta. A tranquillizzare un po tutti ci ha pensato Stefano Pioli, che oggi in conferenza ha ribadito un concetto importante: “Maldini ha già spiegato il tutto prima del match con la Roma, il club ha volontà di tenerlo, e Gigio è molto concentrato qui. E’ felice al Milan, e penso che sarà ancora il nostro portiere”

Futuro Donnarumma: incontro previsto?

Intanto il Diavolo si muove ed accelera i tempi per Donnarumma. Previsto un incontro tra Gazidis e Raiola, agente del portiere mai apparso molto convinto del progetto. La volontà del suo assistito è però quella di restare, e magari con un piccolo adeguamento di contratto le due parti potranno raggiungere un accordo nel breve termine.

