Calciomercato Milan, l’ultima idea arriva dalla Russia

Arriva Rangnick: via i vecchi, avanti i giovani. Senza sensazionalismi, è la formula che meglio riassume il diktat del nuovo Milan, orientato a concludere un colpo anche dalla Lokomotiv Mosca.

Milan, pronto l’assalto ad Aleksey Miranchuk

I tifosi della Juventus se lo ricorderanno sicuramente: è quello che ha segnato ben 2 gol alla Vecchia Signora in Champions League. Ed ora potrebbe affrontarla molto più spesso, venendo in Italia. I rossoneri infatti sono su di lui, come riferisce Sky Sport. Classe 1995, trequartista, rappresenta il giocatore perfetto per i parametri imposti da Elliott, visto che è giovane e non ha costi eccessivi, sia come cartellino che come stipendio.

Giunto a Mosca nel 2011, è un trequartista naturale ma all’occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia, o come ala in un tridente offensivo. Ha un fratello gemello che gioca anche lui nella Lokomotiv Mosca: quest’anno ha messo assieme ben 12 gol e 5 assist in 26 partite.

La chiave dell’affare è Diego Laxalt

L’esterno uruguayano potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. Ai russi l’esterno uruguayano non dispiace per nulla, mentre per i rossoneri è un fattore che non sposta equilibri, visto che, da quando è tornato a gennaio, non è mai sceso in campo neanche per un minuto. Sempre e solo panchina per l’ex Torino, che potrebbe trovare, all’età di 27 anni, l’ennesima occasione di rilancio.