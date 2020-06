Calciomercato Lazio, Tare: “C’è un affare da sviluppare”

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Torino, il dirigente della Lazio ha parlato anche di mercato.

L’annuncio di Tare sul colpo Kumbulla

In questa stagione Marash Kumbulla ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. Napoli, Inter e tante altre squadre hanno telefonato al presidente Setti per chiedere informazioni sul centrale classe 2000. Dopo gli ultimi sviluppi, sembra essere la Lazio la squadra più vicina tuttavia all’albanese, e le parole di Tare non possono che essere interpretate in senso confermativo. “Ci siamo incontrati con il Verona“, ammette il ds a Sky Sport, “perché il giocatore ci piace e può essere un colpo importante in ottica futura. Ma la trattativa è tutta da fare, sapevamo che non l’avremmo chiusa entro la settimana scorsa“.

Lazio, ci sono novità anche su Milinkovic-Savic

Non è un acquisto, ma se si parla di calciomercato in casa Lazio, non può che venire in mente il nome di Milinkovic-Savic. Corteggiato da mezza Europa, quest’anno è tornato ad avere l’impatto devastante sulle partite ai quali eravamo tutti abituati. Ne parla Tare, socchiudendo la porta: “Se il serbo è un tormentone di mercato è grazie ai giornalisti, alcune voci sono vere, altre no. Qualora arrivasse un’offerta convincente per noi e per lui, allora ne ragioneremo assieme. Abbiamo dimostrato di voler tenere i giocatori bravi e per fare la Champions serve qualità“.