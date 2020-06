Calciomercato Juventus, pressing sulla Roma per un gioiello

La Juventus si sta attivando parecchio in questo mercato, e soprattutto per andare a puntellare quello che è il reparto offensivo. I bianconeri vorrebbero continuare sul proprio modus operandi: prendere giocatori giovani e di talento, sperando nella loro esplosione per un eventuale plusvalenza. Il colpo Kulusevski insegna, e sulla scia di questa trattativa, starebbero pressando la Roma per Zaniolo.

Ultime Juventus: asse caldo con la Roma per Zaniolo

Zaniolo è un obiettivo concreto per la Juventus, e questo si sapeva già. Il centrocampista giallorosso è uno dei giocatori più talentuosi nel panorama europeo, e portarlo a Torino sarebbe senza dubbio un colpaccio. Trattativa non facile, ma non impossibile: negli ultimi giorni si sono infati registrati dei nuovi contatti tra gli intermediari di Juve e Roma per parlare di Zaniolo. I giallorosso valutano il proprio gioiello circa 60 milioni di euro, ma in caso di mancato accesso alla Champions League, ecco che il club capitolino potrebbe abbassare le proprie richieste. Un’occasione più unica che rara. Questa la notizia riportata da TuttoJuve.

Juventus-Roma: si parla anche di Kluivert e Pellegrini

Juventus e Roma parlano e discutono di mercato, e tra gli oggetti di discussione non c’è soltanto Zaniolo. I bianconeri starebbero infatti pensando anche a Kluivert e Pellegrini, due profili che piacciono parecchio dalle parti di Torino. Che possa nascere un’asse ben più grande di quello che ci si aspettava?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: asta con il Napoli per il talento della Roma