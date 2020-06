Calciomercato Juventus: un grande ex torna, allenerà i bianconeri

La Juventus lavora sotto ogni aspetto per il futuro. Il presidente Andre Agnelli investe ogni anno soprattutto nel settore giovanile e due anni fa ha ampliato la forza del proprio club seguendo le orme di Real Madrid e Barcellona. La Juve ha iscritto al calcio italiano una squadra B (Juventus Under 23) per aiutare i giovani a farsi le ossa direttamente nel calcio che conta e partendo dalla Serie C. Primo anno per ambientarsi, poi le prime soddisfazioni. Intanto, si progetta il futuro e lo si fa con un grande ex, Andrea Pirlo.

Juventus, un grande ex torna e si siederà sulla panchina per allenare i bianconeri: è Pirlo

Andrea Pirlo, ex calciatore della Nazionale italiana e della Juventus, è pronto a tornare. L’ormai ex calciatore si tufferà nuovamente nel mondo del calcio e inizierà la sua nuova avventura con la Juventus ancora, con la sua prima esperienza di allenatore. Pirlo siederà sulla panchina della Juventus Under 23, dove ad oggi, grazie a Fabio Pecchia, ha vinto la Coppa Serie C e ha conquistato un posto per i playoff sognando la Serie B.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo-Juve, i dettagli dell’affare

Juve Under 23, Pirlo ormai è fatta

Ormai è tutto fatto, si aspetta solo l’ufficialità, ma Andrea Pirlo sarà sicuramente il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Con lui, secondo quanto svelato da Sky Sport, dovrebbe esserci il suo amico ed ex compagno di squadra Roberto Baronio nel ruolo di vice.