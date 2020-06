Caliomercato Juve: sfuma per il momento un possibile ritorno

Ad annunciare la sua permanenza al club il suo allenatore, non ci sono possibilità per un suo ritorno con la maglia bianconera.

Pogba rimane al Manchester United, niente da fare per la Juventus

Niente da fare per la Juventus e per il Real Madrid. Le due squadre interessate al cartellino di Paul Pogba dovranno virare su altri obiettivi. Il centrocampista francese rimarrà ancora, per molti anni, al Manchester United. Almeno così ha dichiarato il suo tecnico, il norvegese Ole Gunnar Solskjaer. Durante la conferenza prepartita che vedrà i ‘red devils‘ sfidare, fuori casa, il Brighton & Hove Albion, il manager della squadra di Manchester ha risposto ad alcune domande dei giornalisti riguardanti anche il calciomercato: “Paul Pogba? Non c’è nessuna intenzione di cedere il calciatore, vogliamo trattenerlo a tutti i costi. L’obiettivo della società è quello di trattenere tutti i migliori giocatori e Paul rientra tra questi.

Dobbiamo dare tempo ad un talento come Pogba per farlo tornare ai suoi livelli. Non ha giocato per parecchio tempo, ma in queste ultime partite ha già dimostrato cosa può fare e quanto vale“.

Pjanic è pronto a disputare, questa sera, la sua prima partita da ex

Questa sera la Juventus scenderà in campo, in trasferta, contro il Genoa alle 21:45. Probabile impiego dal 1′ minuto per Miralem Pjanic, fresco giocatore del Barcellona, ma ancora dei bianconeri fino a quando non terminerà la stagione.