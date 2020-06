La Juventus guarda in casa Napoli ancora una volta per poter rinforzare la propria rosa. Il club bianconero è sulle tracce di Arkadiusz Milik, attaccante in scadenza nel 2021 con gli azzurri. Non è l’unico calciatore monitorato da Paratici però, anche Elseid Hysaj è seguito dai bianconeri. Il calciatore piace molto a Sarri da sempre e la Juve si ritrova ad un cambio di terzini per la prossima stagione. Intanto, il suo agente Mario Giuffredi, ha chiarito la situazione riguarda il futuro del proprio assistito.

Juventus, Hysaj non approderà in bianconero

Stagione particolare quella di Hysaj al Napoli. Il calciatore albanese classe 1994 non è quasi mai stato utilizzato ad inizio stagione sotto la gestione di Carlo Ancelotti, poi tutto è cambiato con l’esonero a dicembre del tecnico e l’arrivo di Gennaro Gattuso. Hysaj non solo si è sentito di nuovo coinvolto ma è diventato uno dei pilastri della difesa per il nuovo allenatore azzurro, che ora spinge per il suo rinnovo di contratto. L’agente del calciatore ha inoltre ammesso che Hysaj non approderà alla Juventus in futuro. Ora si apre la trattativa per il prolungamento con gli azzurri.

Napoli, l’agente di Hysaj svela il suo futuro

Dopo aver chiesto e ottenuto il rinnovo di Mertens, adesso Gattuso spinge per quello di Maksimovic e Zielinski che sono ad un passo per essere firmati. Poi toccherà probabilmente a Hysaj. La società e il tecnico sono convinti di volerlo avere ancora disposizione e quindi di non cederlo nella prossima sessione di mercato. Lo stesso agente ha ammesso dell’offerta fatta dal club azzurro, ora l’ultima parola spetta al calciatore.