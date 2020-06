Calciomercato Juventus: Paratici anticipa tutti, colpo dalla Spagna

Fabio Paratici è pronto a chiudere il grande colpo per la Juventus. Il dirigente bianconero è vicinissimo ad uno dei calciatori più ambiti d’Europa. Si tratta di Ferran Torres, esterno del Valencia classe 2000. Il giovane calciatore lascerà il suo attuale club per approdare in una big, la Juventus è avanti a tutti.

Juventus: Paratici anticipa mezza Europa, arriva Ferran Torres

Sul talento spagnolo ci sono molti club, tra cui Napoli e Juventus in Serie A. Ferran Torres, calciatore 20enne in scadenza 2021, non rinnoverà il proprio contratto e sarà ceduto senza troppe pressioni dal club spagnolo. Nelle ultime settimane la Juventus si era leggermente defilata riguardo la possibile trattativa, ma ore Paratici è tornato alla carica per uno dei calciatori più promettenti del panorama calcistico.

Valencia, si rifonda: Ferran Torres verso la Juve

Caos Valencia. Il club spagnolo ha esonerato l’allenatore Celades dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro partite stagionali. Il club attualmente si trova fuori dall’Europa e il prossimo anno potrebbe ripartire da un nuovo progetto. Dopo l’esonero dell’allenatore si è poi dimesso il direttore sportivo. Intanto, la Juventus torna forte su Ferran Torres. Il club dovrà prima risolvere le questioni interne e poi cercherà l’accordo con la Juventus per l’acquisto dello spagnolo voluto fortemente da Paratici.