Calciomercato Juventus, pericolo dalla Spagna per un obiettivo a centrocampo

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più intenso ed interessante, e nel corso di queste ultime settimane la squadra bianconera sta cercando di accelerare i tempi per qualche obiettivo. Soprattutto a centrocampo ci sono stati tanti movimenti, e oltre all’arrivo di Arthur, pare ne sia in programma un altro. Una delle piste più calde è quella che porta ad Aouar.

Mercato Juve: anche l’Atletico Madrid piomba su Aouar

Aouar è uno degli obiettivi principali per la Juventus, e specie nell’ultimo periodo il suo nome era stato accostato parecchie volte alla squadra di Torino. Il centrocampista francese è molto talentuoso, e oltre all’ostacolo Aulas, pare che nelle ultime ore se ne sia aggiunto un altro: la concorrenza dell’Atletico Madrid. La squadra spagnola, stando a quanto riportato da France Football, si sarebbe messa sulle tracce del giocatore. Una notizia poco bella per la Vecchia Signora, ora costretta a far la guerra anche ai Colchoneros oltre che al Manchester City.

Ultime Juve: la strategia bianconera per arrivare ad Aouar

La Juventu sa bene di dover faticare parecchio se vuole arrivare ad Aouar, preda di mercato molto ambita dalle big europee. I bianconeri potrebbero giocarsi anche la carta Matuidi, giocatore che piace molto al club transalpino. Per il momento si tratta di indiscrezioni, si attendono ulteriori novità da qui a breve.

