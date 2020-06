Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: arriva dal Chelsea

L’Inter è pronta a scatenarsi nelle prossima sessione di mercato. La società nerazzurra vuole restare ai vertici della Serie A e mettere in seria difficoltà la Juventus per la prossima stagione. Intanto, dopo aver chiuso per Hakimi, il club lavora per rinforzare anche la corsia mancina. Robin Gosens è tra i principali nomi candidati, ma ora il vero colpo potrebbe arrivare dal Chelsea con Marcos Alonso ed Emerson Palmieri in uscita.

Inter: Marcos Alonso o Emerson Palmieri a sinistra

L’Inter lavora per chiudere subito colpi importanti. La società vuole affidare il prima possibile la rosa completa ad Antonio Conte per la passata stagione. Rinforzare le corsie è il principale obiettivo dei nerazzurri. In queste ore Hakimi sta svolgendo le visite mediche e sarà poi ufficializzato, come gran colpo per la corsia di destra. Per quella mancina, invece, c’è ancora da valutare diverse piste prima dell’affondo decisivo. L’Inter ha intenzione di chiudere per un calciatore forte tra Robin Gosens, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

Marcos Alonso-Inter: le ultime notizie

La trattativa che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona sta svanendo sempre di più e anche la possibilità che l’Inter quindi metta le mani sul terzino mancino di spinta Junior Firpo. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe decidere di acquistare uno degli esterni sinistri del Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi i calciatori sono in uscita e sono valutati rispettivamente 30 e 40 milioni di euro.