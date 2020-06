L’Inter cerca di chiudere un altro colpo di calciomercato dopo aver concluso l’affare Hakimi: piace tanto Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona che potrebbe sbarcare in Serie A.

Calciomercato Inter, piace Lenglet

Non è mistero che l’Inter cerchi di chiudere un colpo di mercato in difesa per la prossima stagione. Piace da tempo Marash Kumbulla, difensore del Verona, richiestissimo in Serie A. Sia Lazio che Juventus sono sulle tracce del difensore italo-albanese e per i nerazzurri non sarà semplice battere la concorrenza, avendo già effettuato altre operazioni di mercato dispendiose. Così si cerca all’estero e tra le ultime notizie di mercato c’è l’idea di portare in nerazzurro Clement Lenglet.

Le parole di Lenglet

In un’intervista rilasciata a Le Parisien, il difensore del Barcellona, ha commentato le voci di mercato che lo vorrebbero distante dai blaugrana.

“Sono voci difficile commentare. Sono molto felice a Barcellona, ​​gioco regolarmente, la città è bellissima, ho appena avuto il mio primo figlio qua. Dopo la crisi, non siamo immuni da nulla, la situazione è difficile per tutti i club”.

PSG? “Da bambino ero un vero tifoso del PSG. Mio padre mi portava persino al Camp des Loges per seguire l’allenamento. Ricordo di aver incontrato Ronaldinho, Pauleta e altri grandi giocatori che hanno fatto la storia del club. Da quando sono diventato un professionista, tutto è cambiato. Quando giochi in club con un’identità molto forte come Siviglia o Barcellona necessariamente diventi un tifoso. Una finale di Champions Barça-PSG sarebbe un sogno. Purché il Barcellona vinca, ovviamente”.

