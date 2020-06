Calciomercato Inter, incontro mercoledì per il fenomeno del centrocampo

Si gioca ogni 3 giorni, mentre il mercato non si ferma mai: stiamo per assistere ad una delle sessioni più spettacolari forse della storia e Marotta ci sta mettendo del suo…

Inter-Brescia, incontro per parlare di Tonali

A rivelare le ultime in casa Inter è Tuttosport. Secondo l’edizione odierna del quotidiano torinese, la gara di mercoledì sera tra rondini e nerazzurri costituirà il prestesto per avere un altro incontro con Cellino. Visto infatti che c’è già un accordo di massima con Tonali, le due società devono mettersi d’accordo sul piano economico. E non sarà facile. Marotta infatti ritiene che il cartellino del classe 2000 valga 35 milioni nel complesso, mentre il patron bresciano almeno 10 in più. Si potrebbe trovare una quadra guardando all’anno scorso, al trasferimento di Barella: la cifra monstre di 50 milioni fu raggiunta attraverso l’apposizione di un prestito oneroso, obbligo di riscatto, più una serie di bonus facilmente raggiungibili. Potrebbe essere la formula giusta anche questa volta.

Conte vuole freschezza ma anche esperienza: ecco Vidal, Dzeko o Giroud

I dubbi sul centrocampista cileno, per la sua vita fuori dal campo, restano. Ma il tecnico dell’Inter sa bene quanto può dare sul terreno di gioco in termini di brillantezza ed esperienza. E per questo la dirigenza del club sta continuando a lavorare col Barcellona per giungere ad un accordo, possibilmente al di fuori dell’affare Lautaro. Per quanto riguarda l’attacco invece, piacciono ancora i vecchi pallini Giroud e Dzeko.