Calciomercato Inter, abbandonata la pista Chiesa: il motivo

Mercato in continua fibrillazione quello di Serie A, e soprattutto per l’Inter, che con il passare del tempo si sta impegnando a creare una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Sono infatti in programma tantissimi colpi, e nel mirino fino a poco tempo fa c’era anche Federico Chiesa. Ora però, qualcosa è decisamente cambiato.

Ultime Inter: niente Chiesa, il motivo

L’Inter ha messo nel mirino tantissimi giocatori, e qualche settimana fa si parlava soprattutto di Federico Chiesa. Il talentuoso esterno viola è stato seguito per tantissimo tempo, ma a quanto pare la pista si è andata a raffreddare sempre di più. Ora invece, stando a quanto riportato da TuttoJuve, pare che il giocatore sia stato tolto dalla lista obiettivi. Il motivo? L’Inter preferirebbe puntare tutto su Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è la priorità al momento, dato che andrebbe a rinforzare un reparto che si è messo sì in luce, ma con grandi sprazzi di incostanza.

Futuro Chiesa: ora la Juve è favorita

Chiesa non è più un obiettivo per l’Inter, e di fatti a gioire della cosa non può che essere la Juventus. La squadra bianconera ha sfidato i nerazzurri per tanti mesi, e adesso può finalmente dirsi in pole nella trattativa. Ausilio e Marotta si concentreranno su altro, Paratici può finalemente affondare il colpo.

