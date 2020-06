Calciomercato: Inter e Roma, Cavani si avvicina alla Serie A

Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, è pronto a tornare in Italia. Il calciatore uruguaiano lascia il Paris Saint-Germain dopo sette anni. Sul classe 1987 c’è il forte interesse dell’Inter, ma negli ultimi giorni la Roma si è fatta sotto e fa sul serio per il calciatore. Da domani Cavani sarà svincolato e diversi club potrebbero contattarlo per chiudere il suo ingaggio

Inter e Roma, Cavani si avvicina alla Serie A

Edinson Cavani lascia il club parigino ma ha ancora voglia di restare in Europa. Sul calciatore uruguaiano ci sono diversi club, su tutti l’Inter che però potrebbe mollare la pista vista la conferma di Lautaro Martinez sempre più lontano dal Barcellona e la Roma. I giallorossi hanno negli ultimi giorni fatto sondaggi importanti per il calciatore per il suo ingaggio. Intanto, l’Atletico Madrid, altro club fortemente interessato a Edinson Cavani pare si sia tirato fuori dalla corsa per l’acquisto del Matador.

Cavani torna in Serie A, l’Atletico Madrid molla il calciatore

Cavani è stato vicinissimo all’Atletico Madrid già lo scorso gennaio, poi però la trattativa saltò per il mancato accordo tra i due club. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo As però ora l’Atletico Madrid pare abbia deciso di non formulare altre offerte per l’ingaggio del calciatore. Duro scontro tra il presidente del club spagnolo e gli agenti di Cavani. La Roma ora può ritrovarsi in vantaggio.