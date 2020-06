Calciomercato Inter, Aubameyang ora può arrivare: ecco il motivo

L’Inter è scatenato sul mercato, e l’obiettivo principale per la prossima sessione è senza dubbio quella di prendere un attaccante. Lautaro Martinez sembra essere sul piede di partenza, ed è per questo che i nerazzurri stanno valutando vari nomi per il reparto offensivo. Uno dei giocatori più interessanti e più seguiti è sicuramente Aubameyang.

Ultime Inter: ecco perchè può arrivare Aubameyang

Aubameyang è uno degli obiettivi principali per l’Inter, ma riuscire a strapparlo a tutti è senza dubbio un’impresa non facile. Il rinnovo con l’Arsenal potrebbe non arrivare, e la concorrenza continua ad essere molta. C’è però un indizio che fa ben sperare i nerazzurri: i Gunners pare vogliano puntare tutto su Weghorst, centravanti ora in forza al Wolfsburg che andrebbe a sostituire proprio il gabonese. Ecco che quest’ultimo potrebbe quindi liberarsi per l’arrivo in Serie A. La squadra meneghina continua a sperare, e si dice molto più ottimista rispetto a qualche giorno fa. Questa la notizia riportata da cm.com.

Aubameyang in Serie A: non solo l’Inter

L’Inter punta tutto su Aubameyang, ma attenzione a quella che può essere una vera beffa clamorosa di mercato. Anche la Juventus infatti, pare sia sul giocatore. L’idea si è palesata qualche giorno fa, e chissà che non possa nascere un derby tutto italiano per l’ex Borussia Dortmund.

