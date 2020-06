Calciomercato Inter, nel mirino un big per l’attacco

L’Inter si sta muovendo parecchio in questo mercato, e l’obiettivo principale sarebbe quello di andare sostituire Lautaro Martinez, il quale molto probabilmente si trasferirà al Barcellona la prossima stagione. Sul taccuino della società ci sono tantissimi nomi, ma uno su tutti continua ad intrigare Antonio Conte: Sergio Aguero.

Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono Aguero

Con la partenza, ormai quasi certa, di Lautaro, l’Inter dovrà coprirsi le spalle con l’acquisto di un attaccante, possibilmente che possa avere un peso specifico importante, o addirittura superiore rispetto al Toro. Ebbene nel mirino nerazzurro continua ad esserci anche Aguero, senza dubbio uno dei bomber più prolifici e forti di tutta Europa. Stando a quanto riportato da ESPN, il 32enne argentino continua ad essere nel mirino, e chissà che da qui a qualche mese non possa esserci un vero e proprio assalto. Si tratta ovviamente di una trattativa molto complicata, anche perchè il Manchester City difficilmente vorrà privarsi del suo gioiello.

Ultime Inter: Aguero, ecco la speranza

L’Inter punta Aguero, e punta ad un fattore: la scadenza del Kun. L’argentino infatti potrebbe non rinnovare con il City, e questa potrebbe essere la grande speranza per i nerazzurri. Ovviamente ci saranno diverse questioni da prendere in considerazione, come ad esempio ingaggio e concorrenza. Intanto la squadra di Milano pensa ad altri nomi, tra cui Cavani.

