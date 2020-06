Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter (Antonio Conte è squalificato), è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita vinta contro il Parma al Tardini

Parma-Inter, le parole di Stellini

Vittoria dell’Inter in rimonta. Davanti alle telecamere, vista la squalifica di Antonio Conte, ci va il vice Stellini. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Vittoria meritata. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma che è una squadra difficile da affrontare, noi però abbiamo impostato la partita: abbiamo creato tante occasioni e siamo riusciti a fare gol e a vincere la partita. In questo momento non è facile avere tutti i giocatori pronti, per loro era addirittura la prima partita che disputavano dopo la pandemia. Domani analizzeremo, insieme al mister, il perché la squadra continua a subire gol. Dobbiamo ancora crescere su alcuni punti: è vero che abbiamo sofferto, però abbiamo anche creato molto. Eriksen? Ci sta dando una grande mano, la sua esperienza ci servirà molto. Giocando ogni tre giorni è dura, ci mancano alcuni giocatori ma dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo a disposizione. Non dobbiamo aspettarci che quando inserisci delle novità tutto fili liscio, le partite si vincono usando la testa, non è sempre il bel gioco che porta a vincere: ad esempio in Coppa Italia contro il Napoli non abbiamo mai sofferto e purtroppo abbiamo perso“.