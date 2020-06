Non c’è pace per la Sampdoria. Da quando il club è tornato in campo, dopo l’emergenza Coronavirus, ha sempre perso e la Serie B si avvicina.

Sampdoria, infortunio al ginocchio per Tonelli

Piove sul bagnato in casa Sampdoria. Oltre alla sconfitta in campionato contro il Bologna per 2-1, arriva un’altra brutta notizia per il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri. Il difensore ex Napoli, Lorenzo Tonelli, ha rimediato un trauma contusivo al legamento collaterale del ginocchio destro. Proprio nel match contro i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, Tonelli si è scontrato con il cileno Gary Medel generando l’azione del rigore (concesso al Bologna e successivamente trasformato da Musa Barrow).

Questo il comunicato della società: “Il giocatore è stato sottoposto, questo pomeriggio, ad accertamenti strumentali dallo staff sanitario di U.C. Sampdoria. Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo al legamento collaterale del ginocchio destro. È già stato pianificato e avviato il programma di recupero fisioterapico”. Quasi sicuramente salterà il match salvezza, in trasferta, contro il Lecce di mercoledì 1 giugno.

Contro il Lecce ritorna Jankto. In 6 rischiano la diffida

Nella trasferta di Lecce, Claudio Ranieri potrà contare sull’aiuto di Jakub Jankto. Il calciatore, infatti, ha scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. I blucerchiati devono fare attenzione anche con i diffidati. Sono sei i calciatori che rischiano: Omar Colley, Alex Ferrari, Karol Linetty, Nicola Murru, Morten Thorsby e Ronaldo Vieira.