News Genoa, Nicola non ha paura della Juve nel match di domani sera

Conferenza prepartita per il tecnico del Genoa, Davide Nicola. Domani sera i rossoblù affronteranno la capolista Juventus di Maurizio Sarri.

Genoa, Nicola: “Affronteremo i bianconeri al momento giusto“

Non c’è tempo di riposarsi per i ragazzi di Davide Nicola. Dopo il pareggio, rimediato a Brescia di sabato, il Genoa scenderà in campo per affrontare la Juventus a Marassi. Il tecnico, ex Crotone, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Il punto guadagnato contro il Brescia deve darci morale, era una partita difficile da recuperare. Dobbiamo guardare a noi stessi e non agli altri. Sicuramente è stata una prestazione migliore rispetto a quella col Parma.

Juventus? Disputeremo un incontro contro una squadra difficile, ma la troviamo nel momento giusto per noi. Dobbiamo migliorare ancora i ritmi della partita, ho visto dei miglioramenti già nel match di sabato. E’ vero che i bianconeri sono una squadra forte, ma ho detto ai ragazzi che nulla è impossibile“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Juventus, Sarri in conferenza:Ecco come sta Higuain. Sostituzioni? Una ca**ata

Ancora Nicola: “Le 5 sostituzioni? Una buona cosa“

Secondo alcune statistiche, il Genoa dà il meglio di sé nella seconda frazione di gioco: “Miglioriamo nei secondi tempi? I dati parlano chiaro. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. I 5 cambi? Ottima novità per tutte le società che non hanno ancora giocatori al top della forma. Fortunatamente abbiamo recuperato giocatori che erano fermi da tempo. La squadra deve continuare a dare il massimo negli allenamenti e fare bene nelle partite ufficiali“.