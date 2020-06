Mercato Juventus, arrivano le prime parole del nuovo acquisto

La notizia del suo passaggio in bianconero è ufficiale da poche ore. Sono arrivate le prime parole da futuro calciatore della Juventus.

Juventus, arriva anche il tweet di Arthur

Nero su bianco. Arthur è ufficialmente un calciatore della Juventus. Lascia il Barcellona dopo due anni. Era arrivato dal Brasile dove ha vestito la maglia del Gremio. Il nazionale brasiliano prenderà il posto di Miralem Pjanic che, pochi minuti fa, ha firmato un contratto di quattro anni proprio con la società catalana. Ma dovrà attendere ancora un po’ di settimane il centrocampista della ‘Selecao‘: prima dovrà onorare il suo impegno con la maglia blaugrana fino al termine della stagione. C’è ancora il campionato e i quarti di finale di Champions League, contro il Napoli, da conquistare.

Arthur, sul social network ‘Twitter‘ ha cinguettato: “Ringrazio la Juventus per il suo interesse nei miei confronti e di essere un nuovo giocatore bianconero. So benissimo che farò parte di un grande club: ci aspettano molte sfide in futuro da affrontare con questa maglia”.

Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, non ha dubbi sulla professionalità di Arthur

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, in merito alla cessione definitiva del brasiliano, ha così dichiarato in conferenza stampa: “Non ho nessun dubbio per quanto riguarda l’impegno che metterà in campo il calciatore. Darà tutto se stesso fino al termine della stagione. Lui ha detto che si metterà a disposizione, poi deciderò io se farlo giocare o meno“.