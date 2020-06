Calciomercato Napoli, pressing Real Madrid per un gioiello

Il mercato del Napoli continua a proseguire senza troppi intoppi, e nel corso di questi ultimi giorni sono stati fatti degli importanti passi in avanti anche per quanto riguarda la questione rinnovi e prolungamenti di contratto. Chiaro ed evidente di come la volontà degli azzurri sia quella di blindare quanti più gioielli è possibile, a partire da Fabian Ruiz.

Mercato Napoli: il Real non molla per Fabian Ruiz

Sebbene l’inizio di stagione – un po per tutto il Napoli – sia stato non eccitante per Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha saputo riprendersi alla grande. I due assist nell’ultima contro la SPAL ne sono stata la grande dimostrazione, con l’ex Betis che ha ripreso il suo eccellente percorso in campionato post lockdown. Insomma un talento cristallino al servizio degli azzurri, pronti a blindarlo per l’ennesima volta. Occhio però all’assalto delle big, ed in particolare del Real Madrid: stando a quanto riportato da cm.com, la squadra di Zidane non avrebbe affatto mollato la presa, anzi starebbe programmando un assalto nella prossima finestra di mercato.

Ultime Napoli: la volontà di Fabian

Il futuro di Fabian Ruiz resta abbastanza incerto, ma la sensazione è che da parte dello spagnolo ci sia la giusta volontà di continuare il suo percorso in maglia azzurra. Il rinnovo è facilmente pronosticabile, nonostante le avance siano molto intriganti.

