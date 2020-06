Calciomercato Milan, arriva l’ufficialità su Thiago Silva

Una rivoluzione in programma, vari cambi societari, e diversi colpi sia in entrata che in uscita. Il Milan si prepara a quella che sarà una prossima sessione di mercato davvero infuocata. Il Diavolo sta vivendo un momento piuttosto positivo in campionato, ma in vista del prossimo anno saranno diverse le cose che cambieranno. Inanzitutto servirà un leader, e il primo nome che viene in mente a tutti è quello di Thiago Silva.

Ultime Milan: Thiago Silva rinnova con il PSG, è ufficiale

Thiago Silva è senza dubbio un sogno di mercato per il Milan, intenzionato a riportarlo in Italia non solo in quanto a difensore eccezionale, ma anche e soprattutto in vesti da leader. Il centrale brasiliano ha lasciato un ricordo bellissimo a tutti i tifosi del Milan, ma riaverlo in rosa non sarà affatto facile. L’assalto infatti dovrà essere rimandato, il motivo? Oggi è arrivata l’ufficialità del suo rinnovo con il PSG fino al termine della stagione. Di fatto tutto slitterà a fine agosto. Questa la notizia riportato da cm.com.

Milan-Thiago Silva: ci sono ancora speranze?

Il Milan riflette sul colpo Thiago Silva, e lo fa in ottica rinnovo. Il giocatore, che era in scadenza il 30 giugno, ora resterà a Parigi, e di fatto non sarà libero di firmare con un altro club fino al temine della stagione ancora in corso. Ora i rossoneri hanno ancora speranze, con il rischio però che la concorrenza aumenti.

