Calciomercato Milan, il colpo arriva dalla Ligue 1: servono 27 milioni

Calciomercato Milan, Thauvin: colpo da 27 milioni, è la richiesta del Marsiglia

Il Milan vuole accodarsi tra i club che infiammano il calciomercato in Europa. Mentre i cugini dell’Inter piazzano il colpo Hakimi e non sembrano intenzionati a fermarsi qui, anche l’altra sponda di Milano, cromata di rossonero, ha voglia di incidere. E’ per questo motivo che tra gli obiettivi ci sarebbe finito il talento francese classe ’93, di proprietà del Marsiglia, Florian Thauvin. Andrà via il calciatore, chiudendo così la sua esperienza a Marsiglia. L’addio è possibile, proprio dalla Ligue 1 e il Milan andrebbe a puntare forte sullo stesso esterno. Il calciatore saluterà il club di Marsiglia dopo un lungo percorso cominciato dal 2013.

Milan, i rossoneri vogliono convincere il Marsiglia: il colpo Thauvin possibile, ecco come

E’ tra gli obiettivi per il calciomercato che verrà del Milan, Florian Thauvin. Stando a quel che rivelano i colleghi di France Football, il calciatore francese andrà via, con la cifra rivelata sulle richieste economiche che avanzerà il club transalpino. Per la sua cessione, il Marsiglia non chiederà meno di 27 milioni. Il Milan, dal canto proprio, potrebbe cercare di convincere la società francese grazie alla cessione di un suo pezzo pregiato. Sul piatto potrebbero essere messi diversi cartellini, per ammorbidire una richiesta economica comunque importante.