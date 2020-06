Calciomercato Milan, colpo possibile: il giovane talento sbarca in Serie A?

Calciomercato Milan, Szoboszlai in Serie A: si intensificano i contatti

Il Milan prepara l’assalto sul calciomercato, per quel che riguarda Szoboszlai. Il calciatore è molto seguito dal club rossonero ed è il nome in cima alla lista di Ralf Rangnick, che avrebbe voluto portarselo anche a Lipsia. Il talento ungherese potrebbe arrivare in Serie A, dopo un lungo corteggiamento da parte della forte concorrenza che c’è in Europa.

Milan, i dettagli dell’operazione Szoboszlai: rossoneri in continuo contatto con il suo agente

Ha incantato anche lui, assieme agli altri calciatori venuti fuori nel girone disputato contro Napoli, Liverpool e Genk, il calciatore del Salisburgo, Dominik Szoboszlai. Tant’è che ora sono diversi i club che vorrebbero aggiudicarsi il suo cartellino e lo stesso giocatore potrebbe seguire l’esempio dei suoi compagni di squadra, pronti ad una nuova ed importante esperienza all’estero.

Ha voglia di Milan e il Milan stesso, ha voglia di lui. Il club rossonero farà di tutto per portare Szoboszlai in Italia. Le parti, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, sarebbero più vicine per un accordo totale. Le offerte, in concorrenza, arriverebbero da Paris Saint-Germain ed Arsenal ma il Milan starebbe lavorando proprio per ottenere una corsia preferenziale sul calciatore. Come racconta il portale, i contatti sono fitti con l’agente del calciatore Matyas Esterhazy, per andare verso un’unica direzione, legata all’ingaggio del calciatore.