Calciomercato Milan: che scambio con il Napoli, ok di Gattuso

Arkadiusz Milik, attaccante della SSC Napoli, è ormai pronto a lasciare gli azzurri a fine stagione. Il calciatore polacco si ritrova con un contratto in scadenza 2021 che non ha deciso di rinnovare. Per questo molti club vorrebbero approfittarne per chiudere l’acquisto. Su tutti c’è la Juventus, ma anche il Milan dimostra continuo interesse.

Milan, Milik diventa l’obiettivo per l’attacco

Cambierà e non poco il Milan a partire dalla prossima stagione. In attacco, ad esempio, lascerà Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri pronti a chiudere per un nuovo bomber. Tanti gli obiettivi in lista, ma tra i vari spunta Arkadiusz Milik del Napoli. Pare che il Milan potrebbe convincere anche Aurelio De Laurentiis attraverso uno scambio di mercato. Tanti pupilli di Gennaro Gattuso nei rossoneri che ha lavorato nei passati anni proprio al Milan.

LEGGI ANCHE >>> Milik-Juve, c’è l’offerta

Scambio Milik-Kessiè con il Napoli

Secondo le ultime notizie del Corriere della Sera, il Milan ha messo sul piatto Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996 che piace tanto a Gattuso. Il polacco però preferirebbe la Juventus, con cui pare avere già un accordo per i prossimi 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Non sarà facile però trovare l’accordo tra Napoli e Juve, per questo gli azzurri potrebbero spingere il calciatore ad accettare il Milan, con l’idea di scambio che al momento piace e resta in piedi.