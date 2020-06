Calciomercato Milan, addio di un dirigente: Roma o Bologna subito

Il Milan pronto a stravolgere tutto in vista del futuro. Tanti progetti partiti e arenati in poco tempo. Ora però i rossoneri hanno intenzione di fare sul serio. Il club punta a a cambiare la propria squadra e ripartire da un progetto giovani. Ma non solo i calciatori hanno un futuro in bilico. In uscita ci sono anche Stefano Pioli e Frederic Massara, ancora in dubbio Paolo Maldini.

Milan, addio vicino per Frederic Massara

Il prossimo anno il Milan ha intenzione di affidare il club nelle mani di Ralf Rangnick, allenatore ma con compiti anche manageriali. Come riportato dalle ultime notizie di calciomercato.com, tra i vari dirigenti ad avere il posto non assicurato c’è Frederic Massara. Il direttore sportivo è uno dei primo che con Pioli potrebbe dire addio. Ancora incerto, invece, quello di Paolo Maldini.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Massara piace alla Roma

Milan, Massara tra Bologna e Roma per il futuro

Intanto, Massara potrebbe salutare il Milan ma non la Serie A. Sul ds ci sono diversi club italiani, come su tutti la Roma. Il club giallorosso ha appena messo alla porta dopo una stagione Petrachi e vuole ripartire. Tra i vari profili indicati c’è proprio anche Frederic Massara. Un’altra idea potrebbe essere quella del Bologna, tutto però dipendere da Riccardo Bigon. Ad oggi il ds è pienamente confermato salvo sorprese.