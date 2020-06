Calciomercato Milan, sondaggio del club per un giovane brasiliano

Il Milan della prossima stagione adotterà la ‘linea verde‘, proprio come vuole il futuro tecnico tedesco Ralf Rangnick. Possibile colpo dal Brasile?

Milan, interessa Igor Liziero Pereira del San Paolo

Il Milan, targato Ralf Rangnick, inizia a prendere forma. Non c’è solo la trattativa per il calciatore ungherese del Salisburgo, Dominik Szoboszlai: il club rossonero, infatti, ha chiesto informazione per un altro centrocampista che potrebbe sbarcare in Europa. Stiamo parlando di Igor Liziero Pereira, in forza al San Paolo. Il giovane mediano è cresciuto proprio nella giovani del club brasiliano e (notizia importante per i rossoneri) possiede il passaporto italiano, quindi è tesserabile comunitario.

Da quando sulla panchina del ‘Tricolor Paulista‘ siede Fernando Diniz, il calciatore non è più il titolare. Il suo contratto scade tra due anni, la sua clausola è fissata intorno ai 50 milioni di euro. Operazione molto difficile per la società rossonera che non intende spendere tutti questi soldi, dato il delicato periodo che stanno vivendo molti club a causa del Coronavirus.

Inserimento nella trattativa (che porta a Liziero) di Paquetà?

Ivan Gazidis sta studiando tutte le mosse possibili per poter prendere il giovane brasiliano. Al San Paolo potrebbe finire l’ex Flamengo, Lucas Paquetà, che non ha pienamente convinto da quando è arrivato. Anche se, quest’ultimo, vorrebbe sì cambiare squadra, ma rimanere in Europa (c’è l’interesse di Fiorentina e Benfica).